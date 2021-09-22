За сутки в Беларуси выявили 1989 случаев заражения COVID-19

За весь период в стране выявлено 522 275 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 507 413 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19. Кроме того, за все время инфекция унесла жизни 4041 человека.За последние 24 часа в республике проведено 30 939 тестов. Всего в стране выполнено 8 269 853 теста.