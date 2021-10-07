За сутки в Беларуси выявили 1983 случая заражения коронавирусом

За все время в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 551 800 человек. Вылечили 528 208 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4243 пациентов.За последние 24 часа проведено 39 968 тестов. Всего в республике выполнено 8 734 020 тестов.По меньшей мере 2 342 000 человек получили первую прививку против коронавируса, в том числе как минимум 1 702 000 прошли полный курс вакцинации.