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За сутки в Беларуси выявили 1983 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Беларуси подтвердили у 1983 человек, выписаны 1560 пациентов. Такие данные размещены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 551 800 человек. Вылечили 528 208 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4243 пациентов.

За последние 24 часа проведено 39 968 тестов. Всего в республике выполнено 8 734 020 тестов.

По меньшей мере 2 342 000 человек получили первую прививку против коронавируса, в том числе как минимум 1 702 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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