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За сутки в Беларуси выявили 1978 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1978 человек, выписаны 1307 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время распространения нового заболевания в республике зафиксировали 547 826 случаев заражения COVID-19. Вылечились 525 144 пациента, которые ранее получили положительный тест на инфекцию. Отмечается, что за все время в Беларуси коронавирус унес жизни 4212 человек.

За последние 24 часа проведено 12 205 тестов. Всего в стране выполнено 8 650 065 тестов.

По меньшей мере 2 242 000 человек сделали первую прививку против коронавирусной инфекции, в том числе как минимум 1 649 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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