За сутки в Беларуси выявили 1978 случаев заражения коронавирусом

За все время распространения нового заболевания в республике зафиксировали 547 826 случаев заражения COVID-19. Вылечились 525 144 пациента, которые ранее получили положительный тест на инфекцию. Отмечается, что за все время в Беларуси коронавирус унес жизни 4212 человек.За последние 24 часа проведено 12 205 тестов. Всего в стране выполнено 8 650 065 тестов.По меньшей мере 2 242 000 человек сделали первую прививку против коронавирусной инфекции, в том числе как минимум 1 649 000 прошли полный курс вакцинации.