За сутки в Беларуси выявили 1943 случая заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в республике 559 715 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Вылечились 534 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4304 человек.За последние 24 часа проведено 28 844 теста. Всего в стране выполнено 8 889 332 теста.