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За сутки в Беларуси выявили 1943 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Беларуси зафиксировали 1943 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 1135 пациентов, у которых ранее подтвердили диагноз COVID-19. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии в республике 559 715 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Вылечились 534 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4304 человек.

За последние 24 часа проведено 28 844 теста. Всего в стране выполнено 8 889 332 теста.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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