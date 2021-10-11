За сутки в Беларуси выявили 1943 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Беларуси зафиксировали 1943 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 1135 пациентов, у которых ранее подтвердили диагноз COVID-19. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в республике 559 715 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Вылечились 534 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4304 человек.
За последние 24 часа проведено 28 844 теста. Всего в стране выполнено 8 889 332 теста.