За сутки в Беларуси выявили 1941 случай заражения COVID-19

За весь период распространения коронавируса в стране было выявлено 518 369 случаев инфицирования. Вылечился 504 561 пациент, которому ранее поставили диагноз COVID-19.Также за все время в республике коронавирус унес жизни 4016 граждан.За прошедшие 24 часа проведено 18 860 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 229 179 тестов.По меньшей мере 1 885 000 белорусов привились первой дозой препарата против коронавирусной инфекции, в том числе как минимум 1 527 000 человек прошли полный курс вакцинации.