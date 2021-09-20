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За сутки в Беларуси выявили 1941 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Беларуси поставили 1941 человеку. Выписаны 1295 пациентов, у которых ранее тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Актуальные данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За весь период распространения коронавируса в стране было выявлено 518 369 случаев инфицирования. Вылечился 504 561 пациент, которому ранее поставили диагноз COVID-19.

Также за все время в республике коронавирус унес жизни 4016 граждан.

За прошедшие 24 часа проведено 18 860 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 229 179 тестов.

По меньшей мере 1 885 000 белорусов привились первой дозой препарата против коронавирусной инфекции, в том числе как минимум 1 527 000 человек прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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