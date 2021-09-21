За сутки в Беларуси выявили 1917 случаев заражения COVID-19

За весь период в республике диагноз COVID-19 поставили 520 286 пациентам. Вылечились 505 923 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.Также за все время инфекция в стране унесла жизни 4028 пациентов.За прошедшие 24 часа проведено 9735 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 238 914 тестов.По меньшей мере 1 912 000 человек получили первую прививку против коронавируса, из них не менее 1 537 000 прошли полный курс вакцинации.