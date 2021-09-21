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  2. За сутки в Беларуси выявили 1917 случаев заражения COVID-19

За сутки в Беларуси выявили 1917 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1917 человек. Выписаны 1362 пациента. Новые данные размещены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За весь период в республике диагноз COVID-19 поставили 520 286 пациентам. Вылечились 505 923 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.

Также за все время инфекция в стране унесла жизни 4028 пациентов.

За прошедшие 24 часа проведено 9735 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 238 914 тестов.

По меньшей мере 1 912 000 человек получили первую прививку против коронавируса, из них не менее 1 537 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: РЕЙТЕР
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