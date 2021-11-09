За сутки в Беларуси выявили 1905 случаев заболевания коронавирусом

Как указали в Минздраве, с начала пандемии в республике зафиксировали 617 719 случаев COVID-19. Выздоровели за это время 593 702 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, умерли 4773 заболевших.Что касается числа тестов на COVID-19, их за минувшие сутки выполнено 7465. Всего в стране проведено 9 874 866 тестов.В Минздраве предоставили и данные по вакцинации в республике. Более 3 065 000 белорусов получили первую дозу препарата против COVID-19, из них свыше 2 367 000 прошли полный курс вакцинации.