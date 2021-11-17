За сутки в Беларуси выявили 1862 случая заболевания коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 632 887 человек. Вылечились 614 098 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.За весь период распространения нового заболевания на территории республики инфекция унесла жизни 4888 человек.За прошедшие сутки проведено 44 545 тестов. Всего в Беларуси выполнено 10 107 334 теста.По меньшей мере 3 234 000 человек получили первую прививку от COVID-19, из них как минимум 2 524 000 прошли полный курс вакцинации.