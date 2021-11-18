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За сутки в Беларуси выявили 1844 случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1844 пациентов, выписаны 2894 человека. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в республике выявлены 634 731 случай заражения коронавирусом. Вылечились 616 992 пациента, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.

Кроме того, за весь период распространения нового заболевания на территории Беларуси умерли 4901 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки проведено 26 538 тестов. Всего в республике выполнено 10 133 872 теста.
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