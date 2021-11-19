За сутки в Беларуси выявили 1812 случаев COVID-19

Как отметили в ведомстве, с начала распространения коронавирусной инфекции в республике зарегистрировали 636 543 случая COVID-19. За этот период выздоровели 619 485 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Что касается летальных исходов, их с начала пандемии зафиксировано 4916.Есть и информация о числе проведенных тестов на коронавирус. За прошедшие сутки – 26 274 теста. Всего – 10 160 146.Кроме того, в Минздраве предоставили статистику по вакцинации против коронавируса в Беларуси. Более 3 286 000 человек получили первую дозу препарата против COVID-19, из них свыше 2 589 000 прошли полный курс вакцинации.