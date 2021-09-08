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За сутки в Беларуси выявили 1760 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1760 пациентов, выписаны 1486 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране диагноз COVID-19 был поставлен 495 578 пациентам. Вылечились 486 734 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.

Также за весь период инфекция в Беларуси унесла жизни 3871 пациента.

За прошедшие 24 часа проведено 21 970 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 943 649 тестов.

Первую прививку против коронавирусной инфекции получили по меньшей мере 1 722 000 белорусов, из них не менее 1 430 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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