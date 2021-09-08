За сутки в Беларуси выявили 1760 случаев заражения коронавирусом

За все время в стране диагноз COVID-19 был поставлен 495 578 пациентам. Вылечились 486 734 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.Также за весь период инфекция в Беларуси унесла жизни 3871 пациента.За прошедшие 24 часа проведено 21 970 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 943 649 тестов.Первую прививку против коронавирусной инфекции получили по меньшей мере 1 722 000 белорусов, из них не менее 1 430 000 прошли полный курс вакцинации.