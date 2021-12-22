За сутки в Беларуси выявили 1654 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1654 человек. Выписаны 1938 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в республике выявлено 687 948 случаев заражения COVID-19. Вылечились 679 752 пациента, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.
За весь период распространения нового заболевания на территории Беларуси умерли 5432 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За прошедшие сутки проведено 30 608 тестов. Общее число выполненных тестов в республике составило 10 872 829.