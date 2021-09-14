За сутки в Беларуси выявили 1630 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Беларуси был поставлен 1630 пациентам, выписаны 1115 человек. Такие данные размещены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 506 591 человек. Вылечились 495 561 пациент, которым ранее поставили диагноз COVID-19.
Также за весь период инфекция унесла жизни 3941 пациента на территории нашей страны.
За прошедшие 24 часа проведено 9274 теста. Всего в Беларуси выполнено 8 066 129 тестов.
По меньшей мере 1 775 000 белорусам сделали первую прививку против коронавируса, из них не менее 1 482 000 прошли полный курс вакцинации.