За сутки в Беларуси выявили 1630 случаев заражения коронавирусом

За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 506 591 человек. Вылечились 495 561 пациент, которым ранее поставили диагноз COVID-19.Также за весь период инфекция унесла жизни 3941 пациента на территории нашей страны.За прошедшие 24 часа проведено 9274 теста. Всего в Беларуси выполнено 8 066 129 тестов.По меньшей мере 1 775 000 белорусам сделали первую прививку против коронавируса, из них не менее 1 482 000 прошли полный курс вакцинации.