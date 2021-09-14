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За сутки в Беларуси выявили 1630 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Беларуси был поставлен 1630 пациентам, выписаны 1115 человек. Такие данные размещены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 506 591 человек. Вылечились 495 561 пациент, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

Также за весь период инфекция унесла жизни 3941 пациента на территории нашей страны.

За прошедшие 24 часа проведено 9274 теста. Всего в Беларуси выполнено 8 066 129 тестов.

По меньшей мере 1 775 000 белорусам сделали первую прививку против коронавируса, из них не менее 1 482 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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