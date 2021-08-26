За сутки в Беларуси выявили 1551 случай заражения коронавирусом

За все время распространения инфекции в Беларуси 474 403 человека заразились коронавирусом. Вылечились 467 836 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 показал положительный результат. Также инфекция унесла жизни 3723 человек.За прошедшие 24 часа проведено 19 773 теста. Всего в Беларуси их выполнено 7 720 145.По меньшей мере 1,59 млн белорусов получили первую дозу препарата против коронавируса, из них как минимум 1,31 млн прошли полный курс вакцинации.