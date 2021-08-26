За сутки в Беларуси выявили 1551 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1551 человек. Выписаны 1504 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время распространения инфекции в Беларуси 474 403 человека заразились коронавирусом. Вылечились 467 836 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 показал положительный результат. Также инфекция унесла жизни 3723 человек.
За прошедшие 24 часа проведено 19 773 теста. Всего в Беларуси их выполнено 7 720 145.
По меньшей мере 1,59 млн белорусов получили первую дозу препарата против коронавируса, из них как минимум 1,31 млн прошли полный курс вакцинации.