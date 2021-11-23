За сутки в Беларуси выявили 1453 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1453 пациентов, выписаны 1461. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 643 372 человека. Вылечились 627 789 пациентов после перенесенного COVID-19.
Кроме того, за весь период инфекция на территории республики унесла жизни 4979 пациентов.
За прошедшие сутки проведено 5650 тестов. Всего в Беларуси выполнено 10 228 936 тестов.