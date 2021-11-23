За сутки в Беларуси выявили 1453 случая заражения коронавирусом

За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 643 372 человека. Вылечились 627 789 пациентов после перенесенного COVID-19.Кроме того, за весь период инфекция на территории республики унесла жизни 4979 пациентов.За прошедшие сутки проведено 5650 тестов. Всего в Беларуси выполнено 10 228 936 тестов.