За сутки в Беларуси выявили 1276 случаев заражения COVID-19, выписан 1361 человек

За все время в стране 432 388 пациентов заразились коронавирусной инфекцией. Вылечились после подтвержденного диагноза COVID-19 425 907 человек.Отмечается, что в Беларуси коронавирус унес жизни 3306 пациентов.За прошедшие 24 часа проведено 16 511 тестов. Всего в стране выполнен 7 054 581 тест.