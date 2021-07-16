За прошедшие сутки в Беларуси зафиксировали 1276 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписан 1361 человек с выявленным ранее коронавирусом. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в стране 432 388 пациентов заразились коронавирусной инфекцией. Вылечились после подтвержденного диагноза COVID-19 425 907 человек.
Отмечается, что в Беларуси коронавирус унес жизни 3306 пациентов.
За прошедшие 24 часа проведено 16 511 тестов. Всего в стране выполнен 7 054 581 тест.
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За сутки в Беларуси выявили 1276 случаев заражения COVID-19, выписан 1361 человек
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