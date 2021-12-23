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  2. За сутки в Беларуси выявили 1203 случая заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявили 1203 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1203 человек. Выписаны 1498 пациентов. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии в Беларуси зафиксировали 689 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 681 250 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

Кроме того, за все время в республике коронавирус унес жизни 5449 человек.

За прошедшие сутки проведено 24 472 теста. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 10 897 301.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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