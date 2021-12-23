За сутки в Беларуси выявили 1203 случая заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в Беларуси зафиксировали 689 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 681 250 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.Кроме того, за все время в республике коронавирус унес жизни 5449 человек.За прошедшие сутки проведено 24 472 теста. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 10 897 301.