За сутки в Беларуси выявили 1168 случаев заражения коронавирусом

За все время в стране коронавирусом были заражены 481 532 человека. Вылечились после заболевания 474 300 пациентов.Вместе с тем с начала распространения коронавируса инфекция унесла жизни 3780 человек.За последние 24 часа проведено 6449 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 797 000 тестов.По меньшей мере 1,63 млн белорусов прошли первый этап вакцинации от коронавируса, в том числе минимум 1,35 млн человек получили две прививки.