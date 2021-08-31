Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. За сутки в Беларуси выявили 1168 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявили 1168 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1168 человек. Выписаны 1026 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Актуальные данные размещены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране коронавирусом были заражены 481 532 человека. Вылечились после заболевания 474 300 пациентов.

Вместе с тем с начала распространения коронавируса инфекция унесла жизни 3780 человек.

За последние 24 часа проведено 6449 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 797 000 тестов.

По меньшей мере 1,63 млн белорусов прошли первый этап вакцинации от коронавируса, в том числе  минимум 1,35 млн человек получили две прививки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы