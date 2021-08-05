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За сутки в Беларуси выявили 1143 новых случая COVID-19, выписаны 1196 пациентов

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 1143 пациента с коронавирусом, выписаны 1196. Статистика опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Количество заболевших с начала пандемии в Беларуси составляет  450 445 человек. Выздоровели 444 613 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки сделано 17 890 тестов. Всего в стране проведено 7 370 093 теста.

Более 1,427 млн жителей страны получили первую дозу прививки против COVID-19, из них более 1,065 млн прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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