За сутки в Беларуси выявили 1143 новых случая COVID-19, выписаны 1196 пациентов

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 1143 пациента с коронавирусом, выписаны 1196. Статистика опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Количество заболевших с начала пандемии в Беларуси составляет 450 445 человек. Выздоровели 444 613 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки сделано 17 890 тестов. Всего в стране проведено 7 370 093 теста.
Более 1,427 млн жителей страны получили первую дозу прививки против COVID-19, из них более 1,065 млн прошли полный курс вакцинации.