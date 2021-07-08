За сутки в Беларуси выявили 1035 случаев заражения коронавирусом, выписаны 1173 пациента

За все время распространения COVID-19 в стране положительный результат ПЦР-тестов на коронавирус получили 424 554 человека. Вылечились после диагностированного коронавируса 417 585 пациентов.Кроме того, с начала пандемии в Беларуси инфекция унесла жизни 3225 пациентов. Всего в республике зарегистрировано 3225 летальных исходов от заболевания.За прошедшие 24 часа проведено 18 292 теста. Всего в стране выполнено 6 923 772 теста.Первую прививку против коронавирусной инфекции получили 1,03 млн человек, из них по меньшей мере 681,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.