За минувшие сутки на водоемах страны утонули пять человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
13 июля в 10:45 в МЧС поступила информация о тонущем мужчине в реке Дути около деревни Улужье Круглянского района Могилевской области. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело мужчины 1975 года рождения.
В этот же день в 14:52 стало известно об утонувшей девочке 2007 года рождения в водоеме поселка Лиозно Витебской области. Спасти ее не удалось.
В 15:08 спасателей проинформировали об утонувшем мужчине в Макавчицком озере в Дзержинске Минской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.
Вечером в 19:32 работникам МЧС стало известно об утонувшем мужчине 1976 года рождения в озере Мелявня в Клецке Минской области.
В 21:24 поступило сообщение об утонувшем мужчине 1970 года рождения в водоеме в Бобруйске Могилевской области по ул.Ковзана.
Фото из архива БЕЛТА
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За сутки в Беларуси утонули пять человек, среди них один ребенок
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