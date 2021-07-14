Статистику по заболеваемости коронавирусом в нашей стране Министерство здравоохранения опубликовало в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, с начала пандемии в республике зафиксировали 430 121 новый случай COVID-19. За это время выздоровели 423 404 пациента, 3287 умерли.
Статистика по количеству проведенных тестов на коронавирус следующая: 19 166 – за сутки, 7 018 794 – всего.
Кроме того, по данным Минздрава, более 1,15 млн белорусов уже получили первую дозу препаратов против COVID-19, из них более 726,7 тысячи прошли полный курс вакцинации.
Опубликовано:
712
За сутки в Беларуси – плюс 940 случаев коронавируса, выписаны 1030 пациентов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter