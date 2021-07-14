За сутки в Беларуси – плюс 940 случаев коронавируса, выписаны 1030 пациентов

По информации ведомства, с начала пандемии в республике зафиксировали 430 121 новый случай COVID-19. За это время выздоровели 423 404 пациента, 3287 умерли.Статистика по количеству проведенных тестов на коронавирус следующая: 19 166 – за сутки, 7 018 794 – всего.Кроме того, по данным Минздрава, более 1,15 млн белорусов уже получили первую дозу препаратов против COVID-19, из них более 726,7 тысячи прошли полный курс вакцинации.