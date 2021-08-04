За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 967 человек

В ведомстве сообщили, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси COVID-19 выявили у 449 302 человек. С начала пандемии выздоровели 443 417 пациентов с ранее установленным диагнозом COVID-19, умерли 3494 пациента.В стране ежедневно проводятся тысячи тестов на коронавирус. За минувшие сутки в Беларуси выполнили 21 459 тестов. Всего в республике проведено 7 352 203 теста.В Минздраве также предоставили актуальные данные по вакцинации населения против коронавируса. По сведениям ведомства, более 1,408 млн белорусов получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 1,016 млн человек прошли полный курс вакцинации.