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  2. За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 607 человек

За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 607 человек

Выписаны 434 пациента. Статистику по заболеваемости коронавирусом в Беларуси на 10 августа опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.


Согласно данным ведомства, с начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси ей заразился 455 281 человек. Выздоровели 449 186 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, умерли 3551.

Что касается тестов, их за минувшие сутки выполнено 5650. Всего в стране проведено 7 443 773 теста.

Появились и свежие сведения Минздрава о ходе вакцинации против коронавируса в стране. На сегодняшний день 1,453 млн белорусов получили первую дозу препарата против COVID-19, из них 1,111 млн прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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