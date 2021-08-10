За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 607 человек

Согласно данным ведомства, с начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси ей заразился 455 281 человек. Выздоровели 449 186 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, умерли 3551.Что касается тестов, их за минувшие сутки выполнено 5650. Всего в стране проведено 7 443 773 теста.Появились и свежие сведения Минздрава о ходе вакцинации против коронавируса в стране. На сегодняшний день 1,453 млн белорусов получили первую дозу препарата против COVID-19, из них 1,111 млн прошли полный курс вакцинации.