За сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили двухсторонние договоренности

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Так, в Евросоюз проследовало лишь 76% грузового транспорта от установленной нормы.– прокомментировали в пограничном ведомстве.В ГПК подчеркнули, что белорусская сторона осуществляет оформление фур по двум направлениям без задержек и готова к возобновлению работы польских контрольных служб в пункте пропуска "Кузница Белостокская".