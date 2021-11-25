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  2. За сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили двухсторонние договоренности

За сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили двухсторонние договоренности

За последние 24 часа только три из девяти европейских пунктов пропуска выполнили двухсторонние договоренности. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.

Фото из архива

Так, в Евросоюз проследовало лишь 76% грузового транспорта от установленной нормы.

– Закрытие "Кузницы Белостокской" снизило общую пропускную способность польского направления более чем на четверть. А контрольные службы оставшихся польских погранпереходов "Кукурыки" и "Бобровники" за сутки оформили всего 70% большегрузов от нормы. Литва выполняет обязательства только на 80%. Латвия – в полном объеме, – прокомментировали в пограничном ведомстве.  

В ГПК подчеркнули, что белорусская сторона осуществляет оформление фур по двум направлениям без задержек и готова к возобновлению работы польских контрольных служб в пункте пропуска "Кузница Белостокская".
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Фото: Павел БОГУШ
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