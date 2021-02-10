Работники МЧС за сутки вытащили из снежных заносов 48 транспортных средств, передает БЕЛТА.
– В течение суток на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега (до 11 мм), максимальная высота снежного покрова составляет 41 см в городе Гродно. По оперативной информации, падения деревьев не зафиксировано, задержки в движении автомобильного и железнодорожного транспорта не произошло, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели помогли извлечь из снежных заносов 48 машин: в Могилевской области – 14 автомобилей, в Минской – 13, в Гродненской – 11, в Брестской – 10. Пострадавших нет.
Фото: БЕЛТА
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За сутки спасатели помогли вытащить из снежных заносов 48 машин
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