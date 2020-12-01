За сутки с банковских карт 20 жителей Гродненщины были похищены деньги

Злоумышленники звонят жертвам под различными предлогами и пытаются узнать данные банковской карты либо аккаунта в интернет-банкинге. К примеру, звонить могут под видом покупателя, в случае если вы продаете какой-либо товар на интернет-площадках. Могут представляться сотрудниками банков и других организаций. Причем номера могут быть как белорусские, так и зарубежные (с помощью мессенджеров). Такими способами были похищены суммы от 10 до 3 тысяч белорусских рублей.В УВД подчеркивают, что ежедневно фиксируются десятки случаев подобных хищений денежных средств. Нельзя сообщать посторонним лицам свои конфиденциальные данные – это три цифры с обратной стороны банковской-карты и пароли от интернет-банкинга. И помните, что даже при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации сотрудники банков не будут вам звонить по телефону и уточнять личные сведения.