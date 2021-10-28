SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. За сутки на Могилевщине на пожарах погибли три человека

За сутки на Могилевщине на пожарах погибли три человека

Бездыханное тело 82-летнего пенсионера обнаружили вчера спасатели, прибывшие тушить жилой дом по улице Советской в агрогородке Ковали Бобруйского района. Спустя несколько часов в деревне Гродзянка Осиповичского района на пожаре в своем доме погиб 55-летний хозяин.


А этой ночью на пульт МЧС поступило сообщение: горит жилой дом в деревне Рогалино Чериковского района. Увы, его владелец – 63-летний мужчина – тоже найден мертвым.

Как уточнили в МЧС, предварительная версия возгорания в Осиповичском районе – неосторожное обращение с огнем. В остальных случаях причины пожаров и гибели людей устанавливаются.

kislyak@sb.by

 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы