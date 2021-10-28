За сутки на Могилевщине на пожарах погибли три человека

Бездыханное тело 82-летнего пенсионера обнаружили вчера спасатели, прибывшие тушить жилой дом по улице Советской в агрогородке Ковали Бобруйского района. Спустя несколько часов в деревне Гродзянка Осиповичского района на пожаре в своем доме погиб 55-летний хозяин.





А этой ночью на пульт МЧС поступило сообщение: горит жилой дом в деревне Рогалино Чериковского района. Увы, его владелец – 63-летний мужчина – тоже найден мертвым.

Как уточнили в МЧС, предварительная версия возгорания в Осиповичском районе – неосторожное обращение с огнем. В остальных случаях причины пожаров и гибели людей устанавливаются.

kislyak@sb.by

