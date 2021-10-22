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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 2 082 человека

За последние 24 часа в стране выявлено 2 082 новых случаев коронавирусной инфекции. Выписаны - 2 034 пациента. Это следует из статистики, опубликованной в официальном Telegram-канале Минздрава.


С начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 582 111 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Побороли болезнь 554 449 жителей, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 482 пациента с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки выполнено 42 506 тестов. Всего в стране проведено 9 294 649 исследований. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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