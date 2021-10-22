За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 2 082 человека

С начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 582 111 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Побороли болезнь 554 449 жителей, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 482 пациента с диагнозом COVID-19.За минувшие сутки выполнено 42 506 тестов. Всего в стране проведено 9 294 649 исследований.