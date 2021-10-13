За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 2060 человек

За последние 24 часа положительный тест на COVID-19 получили 2060 жителей страны, выписаны были 1 737 пациентов. Актуальная статистика заболеваемости опубликована в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.
С начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 563 813 человек с выявленным коронавирусом. С болезнью справились 537 527 пациентов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4336 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки сделано 44 492 теста. Всего в стране проведено 8 947 931 исследование.