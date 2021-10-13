За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 2060 человек

С начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 563 813 человек с выявленным коронавирусом. С болезнью справились 537 527 пациентов.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4336 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки сделано 44 492 теста. Всего в стране проведено 8 947 931 исследование.