За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1946 человек

За последние 24 часа коронавирусная инфекция была выявлена у 1946 жителей Беларуси. Выздоровели 1266 человек. Соответствующая статистика опубликована в официальном Telegram-канале Минздрава.
Всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 532 149 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Выздоровели 514 561 пациент, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
За все время распространения заболевания на территории страны скончались 4102 пациента с COVID-19.
За последние сутки было проведено 19 603 теста, всего – 8 414 751.