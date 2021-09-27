За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1946 человек

Всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 532 149 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Выздоровели 514 561 пациент, у которых ранее был диагностирован коронавирус.За все время распространения заболевания на территории страны скончались 4102 пациента с COVID-19.За последние сутки было проведено 19 603 теста, всего – 8 414 751.