За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1995 человек, выписаны 1748 пациентов

С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 590 226 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 562 091 пациент, у которых ранее был диагностирован коронавирус.За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 4546 пациентов с выявленным COVID-19.За прошедшие сутки выполнено 12 263 теста. Всего в стране проведено 9 415 476 исследований.Фото из архива