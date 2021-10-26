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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1995 человек, выписаны 1748 пациентов

За минувшие 24 часа коронавирусом в стране заразились 1995 человек, выписаны 1748 пациентов. Актуальная статистика Минздрава опубликована в Telegram-канале ведомства.


С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 590 226 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 562 091 пациент, у которых ранее был диагностирован коронавирус. 

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 4546 пациентов с выявленным COVID-19. 

За прошедшие сутки выполнено 12 263 теста. Всего в стране проведено 9 415 476 исследований. 

Фото из архива
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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