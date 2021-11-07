За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1 912 человек

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С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 613 927 человек с выявленным коронавирусом. Выздоровели 590 252 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 745 жителей с диагностированным COVID-19.За прошедшие сутки выполнено 33 205 тестов. Всего в стране проведено 9 847 321 исследований.