За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1 912 человек

За последние 24 часа в стране было выявлено 1 912 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны 3 044 пациента. Это следует из актуальной статистики Минздрава, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
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С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 613 927 человек с выявленным коронавирусом. Выздоровели 590 252 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 745 жителей с диагностированным COVID-19.
За прошедшие сутки выполнено 33 205 тестов. Всего в стране проведено 9 847 321 исследований.