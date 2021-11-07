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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1 912 человек

За последние 24 часа в стране было выявлено 1 912 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны 3 044 пациента. Это следует из актуальной статистики Минздрава, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства. 

Архивное фото

С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 613 927 человек с выявленным коронавирусом. Выздоровели 590 252 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 745 жителей с диагностированным COVID-19. 

За прошедшие сутки выполнено 33 205 тестов. Всего в стране проведено 9 847 321 исследований. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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