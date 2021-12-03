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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1876 человек, выписаны 2201

За последние 24 часа в стране положительный тест на COVID-19 получили 1876 жителей, выписаны 2201 пациент. Это следует из актуальной статистики Минздрава, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства.

Архивное фото

С начала пандемии коронавирусом заболели 660 204 человека, поправились 648 305 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5130 пациентов с выявленным COVID-19. 

За минувшие сутки выполнено 26 411 тестов. Всего в стране проведено 10 478 624 исследования.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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