За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1876 человек, выписаны 2201

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С начала пандемии коронавирусом заболели 660 204 человека, поправились 648 305 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5130 пациентов с выявленным COVID-19.За минувшие сутки выполнено 26 411 тестов. Всего в стране проведено 10 478 624 исследования.