За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1876 человек, выписаны 2201

За последние 24 часа в стране положительный тест на COVID-19 получили 1876 жителей, выписаны 2201 пациент. Это следует из актуальной статистики Минздрава, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства.
Архивное фото
С начала пандемии коронавирусом заболели 660 204 человека, поправились 648 305 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5130 пациентов с выявленным COVID-19.
За минувшие сутки выполнено 26 411 тестов. Всего в стране проведено 10 478 624 исследования.