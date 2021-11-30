За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1395 человек

С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 654 718 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 641 570 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.За все время распространения инфекции на территории страны умерли 5081 пациент с выявленным коронавирусом.За минувшие сутки выполнено 5377 тестов. Всего в стране проведено 10 386 520 исследований.