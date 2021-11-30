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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1395 человек

За последние 24 часа в стране выявлено 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выписаны 1438 пациентов. Это следует из статистики Минздрава, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.


С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 654 718 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 641 570 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. 

За все время распространения инфекции на территории страны умерли 5081 пациент с выявленным коронавирусом. 

За минувшие сутки выполнено 5377 тестов. Всего в стране проведено 10 386 520 исследований. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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