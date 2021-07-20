Минчанка поверила мошеннице и лишилась крупной суммы денег, сообщается на сайте Следственного комитета.
В августе 2020 года 63-летняя жительница столицы заинтересовалась гаданиями и ритуалами: она увидела соответствующую передачу по телевизору. Намереваясь решить свои личные проблемы, она набрала нужный номер. Ее убедили, что маг по имени Ева ей поможет, и запросили аванс в 249 долларов.
Минчанка перевела указанную сумму с помощью международного денежного перевода. После этого с ней связалась гадалка, которая поведала женщине, что на ней лежит родовое проклятие, и пообещала его снять с помощью нескольких обрядов. Так, в период с августа прошлого года по июнь этого пенсионерка в сумме лишилась более 8 тысяч евро. Эти деньги, по словам мошенников, являлись инвестициями в здоровье потерпевшей.
Женщина пыталась получить обратно свои деньги, ее просили заплатить подоходный налог. Пенсионерка перечислила еще более пяти тысяч долларов. Когда она поняла, что средства обратно не получит, обратилась за помощью к правоохранителям.
В процессе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что потерпевшая перечисляла денежные средства в банковские учреждения Украины.
Следователями готовятся международные запросы об оказании правовой помощи. Милиционеры проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности подозреваемых. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 209 УК, продолжаются.
Фото: pixabay.com
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За снятие порчи женщина заплатила десятки тысяч долларов: возбуждено уголовное дело
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