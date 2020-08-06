За работу в период пандемии почетными грамотами Министерства труда и соцзащиты награждены семь сотрудников и 21 волонтер Красного Креста

Вручение почетных грамот Министерства труда и социальной защиты Беларуси и благодарностей министра работникам системы комитетов за нелегкий труд в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации проходит в стране. Как рассказала журналисту «Народной газеты» генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, наградами отмечены семь сотрудников и 21 волонтер организации.

Фото: redcross, носит иллюстративный характер



– Учитывая тот факт, что по объективным причинам около 40% возрастных волонтеров Красного Креста в период пандемии сами стали бенефициарами, мы были особенно признательны новым людям, которые решили пополнить наши ряды и все эти месяцы помогают нуждающимся. Приятно отметить, что среди них большинство молодежи до 30 лет – эти ребята активно работают и в Минске, и в областных центрах, и в отдаленных регионах.

Ольга Мычко также отметила, что Красный Крест при поддержке дарителей в лице простых белорусов и бизнес-сообщества, а также международных партнеров собрал около 2,5 миллиона рублей на борьбу с COVID-19 в нашей стране.

Сегодня в Белорусском Красном Кресте 1812 волонтеров, работающих в период COVID-19. Они оказали по всей стране свыше 30 000 услуг по доставке и помогли уже 25 000 человек.