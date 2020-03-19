За пять дней через пункты пропуска Брестской области из Евросоюза в Беларусь въехали 1280 граждан России

В пункте пропуска «Брест автодорожный» еще неделю назад белорусско-польскую границу пересекало порядка 12 тысяч человек в сутки. Теперь здесь непривычно пусто. Сегодня вечером корреспондент sb.by провел на «Варшавке» больше двух часов, и за это время из Польши в Беларусь въехало четыре автомобиля. В обратном направлении проследовал только один.

Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев рассказал, как организована работа в пункте пропуска:

— Белорусские пограничники действуют в режиме усиленного санитарно-карантинного контроля. Конечно, это накладывает свой отпечаток на порядок и время пересечения границы. Тем не менее к вынужденным мерам безопасности все относятся с пониманием.

У каждого пересекающего границу сотрудники санитарно-карантинной службы измеряют температуру и предлагают заполнить анкету. За последние пять дней на участке Брестской погрангруппы границу пересекли почти 12 тысяч граждан Беларуси, которые находились в странах ЕС и в Украине. Также через пункты пропуска Брестской области в нашу страну въехало более 8150 иностранцев, в том числе 1280 россиян, которые транзитом через Беларусь смогли вернуться на родину.

— Между Государственным пограничным комитетом и Министерством транспорта достигнута договоренность о том, что если через границу будут следовать организованные группы граждан России, автобусы будут поданы непосредственно в пункты пропуска. После прохождения санитарно-карантинного контроля россияне смогут вернуться домой, — рассказал Сергей Дмитриев.

Ежедневно при содействии МИД нашей страны из Варшавы и Бяла-Подляски в Брест курсируют автобусы, на которых граждане Беларуси и России могут выехать на территорию нашей страны. Один из таких автобусов пересек границу сегодня около 19.30. Вот что сказала корреспонденту sb.by одна из пассажирок:

— Хочется поблагодарить наше консульство в Варшаве. Звонили и в 20.00, и в 23.00, всегда кто-то снимал трубку и был готов ответить на все вопросы. Моя виза заканчивается 29 марта, поэтому оставаться в Польше я не могла. В консульстве мне рассказали, что из Варшавы в Брест организованы автобусные рейсы. Сегодня я приехала в польскую столицу, и вот оказалась на родине.

Многие белорусы и россияне пересекают границу в пешем порядке.

— Вообще пересекать границу в автодорожном пункте пропуска можно только являясь водителем или пассажиром транспортного средства, — объясняет Сергей Дмитриев. — Но сейчас регулярное автобусное сообщение между странами фактически закрыто. Поэтому многие наши соотечественники добираются до приграничного Тересполя и пересекают границу в пешем порядке. Мы пошли людям навстречу и предоставили им такую возможность.