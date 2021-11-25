За пьяное ДТП в Калинковичском районе с гибелью девушки и травмированием парня водителя ждет суд

ДТП произошло в конце июня нынешнего года. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf ночью не справился на дороге с управлением, легковушка оказалась на обочине, врезалась в дерево и загорелась. Погибла 19-летняя пассажирка, сидевшая на сиденье рядом с водителем. Второй пассажир 23 лет получил тяжелые травмы. Как впоследствии выяснилось, еще один пассажир покинул автомобиль незадолго до аварии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Расследование показало, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружился этиловый спирт в концентрации 0,84 промилле. Неисправной оказалась легковушка, на которую у него не было прав, и приобретена она была без оформления документов. С 2016 по 2021 год парня 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета региона.

– Прокуратура Гомельской области, изучив его, признала обвинение обоснованным и направила для рассмотрения в районный суд. Прежнюю меру пресечения – заключение под стражу – надзорный орган оставил без изменения, – сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.

Фото: mvd.gov.by