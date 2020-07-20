За прошлый год 1,2 миллиона белорусов путешествовали по стране

Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в телефильме проекта «СДЕЛАНО!» на канале СТВ.

– Мы должны любить свою страну, знать. Мы разбудили этот внутренний туризм. По данным статистики за прошлый год, у нас 1,2 млн белорусов уже путешествуют по нашей стране, – отметил замминистра.

Также в телефильме шла речь о придорожном сервисе. Еще лет 15 назад объекты придорожного сервиса можно было пересчитать по пальцам. Сейчас в этой нише высокая конкуренция. Креатив, качество и услуги в комплексе – примеров, как угодить автотуристу, немало.

– Были определены узловые точки, построены объекты. На сегодняшний день европейские стандарты у нас соблюдаются. Мы видим ухоженную дорогу, прекрасные поля и объекты придорожного сервиса. У нас уже появилось более 60 стоянок для караванеров, – добавил Михаил Портной.