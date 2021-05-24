В Минске за минувшие выходные произошло 95 аварий. В двух ДТП травмы получили два человека, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 20 водителей, 101 получил штраф за превышение скорости.
Сотрудники ГАИ пресекли 37 фактов управления транспортом бесправниками. За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержано 114 водителей.
Отмечается, что 311 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 17 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем инспекторы пресекли 22 нарушения ПДД водителями мототранспорта.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
604
За прошедшие выходные в Минске произошло 95 ДТП
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter