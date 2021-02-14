За прошедшие сутки в службу спасения Гомельской области поступило более 20 сообщений о застрявших в снегу автомобилях

рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.Сразу две легковушки застряли в Октябрьском районе на участке трассы Черные Броды – Протасы. В одной из них был ребенок. Спасатели вытащили автомобили с помощью буксировочного троса.В городском поселке Корма застрял грузовик МАЗ 5337 с прицепом. В шести районах и в самом областном центре в снежном плену оказались автомобили скорой помощи. Спасатели пришли на помощь ко всем водителям. Никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС продолжают оказывать содействие в вызволении транспортных средств из снега.Фото МЧС.