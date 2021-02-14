География этих сообщений весьма разнообразная: Гомельский, Лельчицкий, Житковичский, Мозырский районы. В снежном плену оказались легковушки, грузовики, спецтехника, общественный транспорт.
– В двух километрах от деревни Сколодин Мозырского района застрял рейсовый автобуса МАЗ-251 Мозырь-Острожанка. Работники МЧС совместно с автомобилем технической службы АП-2 Мозыря и Амкодором КСУП «Осовец» при помощи буксировочных тросов вытащили автобус. После чего он продолжил свой маршрут, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Сразу две легковушки застряли в Октябрьском районе на участке трассы Черные Броды – Протасы. В одной из них был ребенок. Спасатели вытащили автомобили с помощью буксировочного троса.
В городском поселке Корма застрял грузовик МАЗ 5337 с прицепом. В шести районах и в самом областном центре в снежном плену оказались автомобили скорой помощи. Спасатели пришли на помощь ко всем водителям. Никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС продолжают оказывать содействие в вызволении транспортных средств из снега.
Фото МЧС.
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За прошедшие сутки в службу спасения Гомельской области поступило более 20 сообщений о застрявших в снегу автомобилях
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