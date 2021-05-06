За прошедшие сутки в России выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения COVID-19

Предыдущий наименьший прирост с 26 сентября (7 523) был зафиксирован в стране 4 мая и составил 7770.отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.Отмечается, что всего в России выявили 4 855 128 случаев заражения новой инфекцией. Темп прироста сложился на уровне 0,16%.Фото Таты Кавериной