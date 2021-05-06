За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 7639 новых случаев заражения коронавируса. Показатель стал минимальным с 26 сентября, передает РИА Новости.
Предыдущий наименьший прирост с 26 сентября (7 523) был зафиксирован в стране 4 мая и составил 7770.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 7639 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1023 (13,4%) без клинических проявлений, – отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Отмечается, что всего в России выявили 4 855 128 случаев заражения новой инфекцией. Темп прироста сложился на уровне 0,16%.
Фото Таты Кавериной
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За прошедшие сутки в России выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения COVID-19
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