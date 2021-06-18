За минувшие 24 часа в России зафиксировали 17 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. Данный показатель стал максимальным с 1 февраля текущего года. Всего в стране COVID-19 переболели 5 281 309 человек. Такая информация размещена в Telegram-канале федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Темп прироста количества заразившихся сложился на уровне 0,33%. Отмечается, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 10 954 жителей России.
За последние 24 часа возросло не только число заражений коронавирусной инфекцией, но и число летальных исходов. Заболевание унесло жизни 453 пациентов. За весь период распространения коронавируса в стране от инфекции умерли 128 445 человек.
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За прошедшие сутки в России выявили более 17 тысяч случаев заражения COVID-19
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