За прошедшие сутки в России выявили более 17 тысяч случаев заражения COVID-19

Темп прироста количества заразившихся сложился на уровне 0,33%. Отмечается, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 10 954 жителей России.За последние 24 часа возросло не только число заражений коронавирусной инфекцией, но и число летальных исходов. Заболевание унесло жизни 453 пациентов. За весь период распространения коронавируса в стране от инфекции умерли 128 445 человек.