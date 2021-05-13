В России за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 8380. Общее количество заразившихся достигло 4 913 439 человек, передает ТАСС.
Согласно информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, темп прироста новых случаев в стране сложился на уровне 0,17%.
Фото Таты Кавериной
Опубликовано:
786
За прошедшие сутки в России выявили 8380 новых случаев заражения COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter