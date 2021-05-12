За минувшие сутки в России зарегистрировали 8217 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных за весь период в стране достигло 4 905 059 пациентов, сообщает РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8217 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1168 (14,2%) без клинических проявлений, – отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается, что за время существования коронавируса в стране зафиксировали 4 905 059 случаев заболевания. Темп прироста сложился на уровне 0,17%.
Фото Таты Кавериной
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За прошедшие сутки в России выявили 8217 новых случаев заражения COVID-19
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