За прошедшие сутки в России выявили 8217 новых случаев заражения COVID-19

отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Отмечается, что за время существования коронавируса в стране зафиксировали 4 905 059 случаев заболевания. Темп прироста сложился на уровне 0,17%.Фото Таты Кавериной