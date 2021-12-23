За прошедшие сутки в Могилевской области произошло пять пожаров, погиб человек

Пожары случились в Бобруйске, Климовичах, Глуске, Кличевском и Чаусском районах.

Старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших рассказала:

– В 17:28 кличевские спасатели выезжали на ликвидацию возгорания частного дома в поселке Гончанский. По прибытии к месту вызова дом горел открытым пламенем, шансов на спасение хозяина уже не было. Погибший, пенсионер 1958 г.р., проживал один. В результате пожара уничтожена кровля и вещи в доме, повреждены перекрытие и стены. Причина возгорания устанавливается.

В 19:33 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по переулку Северному в Глуске. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, внутри дома уже хозяйничало пламя, выбивалось на кровлю. На полу в одной из комнат спасатели обнаружили 58-летнего хозяина одной из квартир – инвалида 1-й группы по зрению. Его эвакуировали. К счастью, спасенный не пострадал.

Как выяснилось, на момент возникновения пожара пенсионер был один в доме. Услышав шум на кровле, сначала подумал, что соседи что-то ремонтируют. Когда же сработал автономный пожарный извещатель и дом стал наполняться едким дымом, он из-за слабого зрения уже не мог выбраться самостоятельно.

Помощь подоспела вовремя. В результате произошедшего частично уничтожена кровля, повреждены перекрытие и вещи в доме. Причина пожара устанавливается. Кстати, в этом же доме в соседней квартире раньше также случился пожар, на котором погиб хозяин.