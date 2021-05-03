За прошедшие сутки в Минске зарегистрировали 88 дорожно-транспортных происшествий

Согласно информации ГАИ, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 15 водителей, 83 получили штраф за превышение скорости. Кроме того, было пресечено 53 факта управления транспортом бесправниками.За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержано 85 водителей. Отмечается, что правила дорожного движения не соблюдали 164 пешехода, из них 26 находились в состоянии алкогольного опьянения.Также инспекторы пресекли 17 нарушений ПДД водителями мототранспорта.