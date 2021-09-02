За прошедшие сутки спасатели нашли четверых заблудившихся в лесах Могилевской области

В 15:13 потерявшиеся были обнаружены работниками Кировского РОЧС – начальником караула ПАСЧ-1 Виталием Романовским и командиром отделения Алексеем Шкрадюком. В медицинской помощи супруги не нуждались.Также 1 сентября в 14:49 поступило сообщение, что в лесу около деревни Заличинка Кличевского района заблудились две пенсионерки из Могилева 1950 и 1951г.р. В 17:50 обе были обнаружены работниками МЧС – командиром отделения ПАСП-12 Андреем Кравченко и водителем Александром Кундалевым. Помощь медицинских работников им также не требовалась.Фото МЧС