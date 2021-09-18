За прошедшие сутки на Гомельщине в лесах потерялось 10 человек - восемь найдены

Это сборщики грибов и ягод, преимущественно люди пенсионного возраста.

Сразу двое мужчин и женщина потерялись в Гомельском районе неподалеку от населенного пункта Малиновка Телешовская. О помощи найти дорогу из лесу попросила женщина.





В Лельчицком районе потерялась пара, отправившаяся на сбор клюквы на автомобиле. Сборщики ягод рассказали, что не могут найти к нему дорогу.

Вблизи деревни Смолегов Наровлянского района заблудился пенсионер 1958 года рождения. В Мозырском районе это произошло с двумя мужчинами. В службе спасения оперативно отреагировали на сигналы граждан, тут же были организовываны поиски с участием своих специалистов, РОВД, а также лесохозяйственных предприятий, которые хорошо ориентируются в подконтрольных лесах. Восемь обнаруженных грибников и сборщиков ягод были в нормальном состоянии, не пострадали.





Двух жительниц Житковичского района 1944 года рождения, отправившихся в лес вчера во второй половине дня, продолжают искать и сегодня.

- В этом году количество потерявшихся граждан в лесах области набирает обороты. С начала года на пульт «101» поступило 52 таких звонка, - сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Фото МЧС.

